Kuidas olla õnnelik? Dave Benton jagab taipamisi elust

Ela igas hetkes

Benton usub, et kui su lühikeses elus on nii palju erinevaid kogemusi, siis tead, et nii hea kui halb võib sinuga juhtuda kõigest silmapilgu jooksul. Sa võid jõuda paljude mägede tippu ja samamoodi kuristikku langeda. Sa võid kaotada kõige lähedasemaid ja leida palju uusi sõpru.

Ent ta kinnitab üht tähtsat tõdemust: ela igas hetkes, sest elus olemata pole millelgi tähtsust. See on and, mille saad sündides – mida sellega teed, on juba su enda asi.

Kuidas suureks kasvada, mida oma eluga ette võtta, millest end mõjutada lasta ja millest mitte – see kõik on su enda teha. Kui tahad – võid ennast teostada või hoopiski antud eluaastad ära raisata. Kuid üks on kindel, mu sõber – ela väärikalt! Ole hea iseenda ja teiste vastu. Ela suurepärast elu, sest mis kord läbi saab, saab läbi just sellisena nagu oled selle ise loonud.

Elus on miljoneid pisiasju, mille üle rõõmustada