Nädalavahetusse mõtisklemiseks: kus sa õnneskaalal asud?

Õnne- ja inspiratsioonikoolitaja Dalí Karat on koos GoodNews kirjastusega andnud välja õnneharjutuste kogumiku «Õnn on otsus!». Ta toob oma raamatus välja, et Ameerika õnneuurijate järgi kasutatakse sõnapaari «ma olen õnnelik» kolmes tähenduses.

Kolm õnne tähendust

Hetkeline õnne, eufooria kogemine – ülevoolavalt õnnelik olemine just praegu, konkreetsel ajahetkel. Tegu on üsna intensiivse ja mõnusa tundega, ent paraku on see vaid hetkeline. Tõustakse korra tippu, ollakse õnnelikud ja pärast seda langeb isiklik õnnenivoo tavalisele tasemele.

Õnnelik olemine kellegi või millegi pärast – selles olukorras on õnne ajendiks keegi või miski väljastpoolt, olgu selleks soovitud töökoha saamine, uue auto/maja/kleidi/reisi ostmine, õnn pereliikmete saavutuste üle vm. Igal juhul on selles valemis keegi veel ja õnn on seetõttu välistest tingimustest sõltuv.

Stabiilse, püsiva õnnetunde kogemine – see on üldine hinnang oma elukvaliteedile, mille puhul on õnnetunne miski, mis on inimesel olemas kogu aeg. Jah, raskusi tuleb ikka ette ja piigid peavad valmis olema, ent üldine õnnetase on sellisel puhul siiski keskmisest kõrgem. Inimene ei ole õnnelik mitte ainult põgusas hetkes, vaid üleüldiselt.