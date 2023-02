JAHMATAV TRAGÖÖDIA ⟩ «See ei ole kena vaatepilt. Aga küllap te olete kriminaalpolitseis kõigega harjunud»

Elma naeratas. Suurem osa tema lauale jõudvatest juhtumitest olid liiklusrikkumised või sissemurdmised. Ta võis ühe käe sõrmedel üles lugeda need korrad, kui oli laipa näinud. Kui ta Reykjavíkist ära tuli, et Lääne-Islandi kriminaalpolitseiga liituda, oli ta piirkonna suurusest hoolimata olnud valmis vaikseks eluks, aga polnud möödunud nädalatki, kui Akranesi vana majaka juurest leiti surnukeha. Järgnev mõrvauurimine oli köitnud kogu Islandit.

«Maastik on siin raske,» jätkas politseinik. «Koobas ise on üsna sügav ja kitsas. Peate kummarduma, et sisse pääseda. See ehmatas vaesed poisid päris ära – nad arvasid, et nägid musta haldjat või paharetti või midagi.»