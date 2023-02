Uus ÕS tuleb suurem kui kunagi varem

Minister Tõnis Lukas ütles, et tegevuskava lähtub Eesti keele arengukavast 2035. aastani ja selles tuuakse välja, milliseid keeleallikaid ja -teenuseid Eesti Keele Instituut pakub. «Kui erinevatest väljaütlemistest tekkis segadus eesti õigekeele tulevikuvaate ümber, soovisin selle laienemise vältimiseks saada konkreetset tegevuskava. Nüüd on see esitatud ja läbi vaadatud. Kinnitan, et Eesti keelekorraldus jääb senisele alusele. Kirjakeele norm ja kokkulepped peavad olema fikseeritud ning see teave peab olema kõigile kättesaadav. Ainult nii saame kindlustada avaliku keelekasutuse ühtsuse ja selguse,» ütles Lukas.

«Leppisime Eesti Keele Instituudiga kokku, et õigekeelsussõnaraamat järgib oma ilmumise senist 7-aastast tsüklit. 2025. aastal, mil tähistatakse eestikeelse raamatu 500. sünnipäeva, avaneb meile võimalus hoida käes paberile trükitud uut ÕS-i või kaevuda sellesse hoopis Sõnaveebis. ÕS on kirjakeele normi alus ja jääb selleks ka edaspidi.»

Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast märkis, et ÕSi ja EKI teatmiku avaldamine veebis võimaldab eesti keele kogu rikkust veel põhjalikumalt esitada ja ajakohasena hoida. «Koostatav ÕS on juba praegu üle kolme korra senistest suurem märksõnade arvu poolest, samuti on kasvanud iga märksõna kohta antava info hulk,» ütles Tavast. «ÕSi ja EKI teatmiku eesmärk on anda järjest põhjalikumat infot eesti keele kohta, et aidata kaasa ühtse keelekasutuse kujunemisele ja heakeelsusele. Eesti keel elab siis, kui seda kasutatakse. Nii emakeelsetel kõnelejatel kui ka eesti keelt võõrkeelena õppijatel on selleks tarvis keeleinfot, mida pakumegi ÕS-i ja EKI teatmiku vormis.»