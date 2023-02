Miks Martin Cleary 1895. aastal oma naise põlema pani?

«Ühe mehe peksmisega võid karistusest pääseda. Aga teise või kolmanda puhul saab seersandi kohusetäitja Egan aru, et see olid sina, tuleb siia ja võtab su kinni, see tähendab siis, kui see huligaanikamp pole ette jõudnud ja sind poolsurnuks peksnud.»

Siis meenus talle, et Fethardi lähistel elab naine nimega Irene Callaghan. Mõned ütlesid, et ta on haldjas, teised rääkisid, et tema isa oli rändmustlane ning tema ema sai käima peale pärast seda, kui nad olid keset rath’i haldjakivil armatsenud. Kõige populaarsem selgitus Irene’i võimele oli siiski see, et tema isa oli Inglise sõdur, milles ei olnud iseenesest midagi halba, kui mitte arvestada, et rase olles oli Irene’i ema ühel päeval maha salanud tõsiasja, et ta saab lapse, ühe naabri kuuldes, kellel oli kuri silm ja kes nõnda loomuvastaselt kindlustas, et tema anne üsas kasvavale lapsele edasi antaks.