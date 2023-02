TÕHUS DOOS ⟩ Ka insuliin võib olla surmarelv, kui see satub valedesse kätesse

See, mida me toidupoest ostame, on vaid üht liiki suhkur. Keemias nimetatakse suhkruid süsivesikuteks, sest need kõik koosnevad süsiniku, vesiniku ja hapniku aatomitest, mis on omavahel kindlal viisil seotud. Kõige väiksemates suhkrutes on vaid kuus süsiniku, kuus hapniku ja kaksteist vesiniku aatomit. Sõltuvalt aatomite paigutusest moodustavad need kas fruktoosi (ehk puuviljasuhkru), galaktoosi (esineb toiduainetes nagu piim ja avokaadod) või glükoosi. Veresuhkrust rääkides peame tegelikult silmas glükoosi, energiaallikat, mida veri kehas transpordib. Valged suhkrukristallid, mida me lusikaga kohvi ja tee sisse tõstame, on tegelikult lauasuhkur või täpsemalt sukroos, mis koosneb ühendatud fruktoosi ja glükoosi molekulidest. Näiteks piimasuhkru ehk laktoosi koostises on sarnaselt ühendatud glükoosi ja galaktoosi molekulid.