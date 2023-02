Vivienne Westwoodi 5 lemmikraamatut, mis annavad elule teise perspektiivi

2017. aastal pidas Vivienne Westwood Londonis Southbanki keskuses kõne, milles rõhutas, et empaatia kasvatamiseks tuleb raamatuid lugeda. «Empaatia tähendab, et oskad end kellegi teisega samastada,» selgitas ta. «Iga lugu näitab kellegi teise maailmavaadet. Kui loed, muutud selleks inimeseks ja saad tee peale kaasa kogu tema elu, saad maailmale teise perspektiivi.»

Westwoodi selgitusel vajame me inimlikke juuri, et mõista nii minevikku kui olevikku, sest nii teeme parema maailma nimel häid otsuseid. Oma kõnes julgustas ta lugedes end täielikult raamatutegelasteks mõtlema, et «oma peast välja saada», end uutmoodi väljendada ja täiel rinnal maailma kogeda.