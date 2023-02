MÜSTEERIUM ⟩ «Olen kahel korral ärganud ja avastanud, et teda pole. Esimesel korral uskusin ta juttu»

«Ma hoiatasin teda, et tal tuleb arvatavasti oodata, aga ta on juba viis minutit siin olnud ja hakkab rahutuks muutuma. Ma kardan, et ta lööb põnnama, kui te teda varem vastu ei võta.»

«On sul aimu, mis tal probleemiks on?»

«Oo jaa, asi on abieluline.» Tricia tasandas diskreetselt häält, et lisada: «Ta arvab, et ta abikaasal on «midagi teoksil».»

«Nagu näiteks?»

«Ma oletan, et kõrvalsuhe teise naisega.» Tricia kiikas üle õla, et veenduda, kas uks ikka sai korralikult kinni. «Kuigi mul on raske ta abikaasat süüdistada – see naine on ...»

«Ta on klient ja me ei tee klientide aadressil isikliku sisuga märkusi,» katkestas teda Harris. «Kas ta ütles sulle, miks ta oma meest kahtlustab?»