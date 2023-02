ARVUSTUS ⟩ Raamat, mis valideerib naudinguid

Cowart on raamatut kirjutades korraga nii uurija kui ka uuritav. Ta kirjutab elamustest, mida ta masohhistina kogeda soovib ja loob seoseid enda praeguse valuotsingu ja minevikus toimunu vahel - Cowart on lisaks teadusuurijale ka endine baleriin. Ta püüab inimesi mõistes mõista ka iseennast. Siiski ei ole BDSM selle raamatu keskmes, vaid valu kogemise soovi vaadeldakse läbi inimeste erinevate valikute. Valu tahtlik kogemine avaneb näiteks talisupluse, ultramaratoni, religioossete praktikate äbi. Praktikaid, mille kaudu valu kogetakse, on palju. Põhjuseid, miks soovitakse valu kogeda, on samuti palju.

Raamat on huvitav põiming neurobioloogiast ja valu kogemise teaduslikust küljest ning inimeste isiklikest kogemustest ja tõlgendustest. Lisaks tõenduspõhise info jagamisele on Leigh Cowart raamatut kirjutades võtnud aga veel paar olulist missiooni kanda - mitmekesisuse jaatamine ja nõusolekulultuuri esiletoomine on raamatu olulised essentsid. Nauding, mida valust kogetakse, eeldab turvalisust, nõusolekut ja kontrolli. Nõusoleku puudumisel ei räägi me BDSM-ist, vaid väärkohtlemisest.

Minu kliendid küsivad aeg-ajalt, kas soov füüsilist ja/või psühholoogilist valu kogeda on okei või teevad need soovid inimestest perverdid. Või on need märgid läbitöötamata traumadest? Esiteks tahan täpsustada, et Eestis on mõistega «trauma» liiga kergekäeliselt ümber hakatud käima, teiseks lükkavad uuringud ümber väite, et BDSMi praktiseerivad inimesed jõuavad selleni läbi trauma või et neil on rohkem vaimse tervise probleeme, kui neil, kes ei harrasta BDSM-i.