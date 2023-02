Mida teevad sipelgad oma surnutega? Vastus võib olla üsnagi üllatav

Pesas sees vanadusse või haigusesse surev sipelgas jääb lihtsalt seisma või kukub ümber, jalad kõverdunult õhus. Enamasti jäetakse ta sinnapaika. Mõne päeva pärast võtab pesakaaslane ta viimaks kukile ja viib ära õue või siis pesas asuvasse prügihunnikusse. Selles prügihunnikus on ka muud prahti ja saakloomade kehaosi. Mingit tseremooniat ei toimu.

Sipelgate keemilise kommunikatsiooni uurimise alguses tuli mulle pähe, et surnukehad tuntakse tõenäoliselt ära lagunemisel tekkiva lõhna järgi. Surnud putukates esinevatest ainetest üks või mitu peavad andma elusatele sipelgatele signaali, et laip on vaja hävitada. Kui sipelgad kasutavad sotsiaalse käitumise käivitamiseks teatud molekule, miks peaks surm olema erand?