Kui armumine läheb üle ja meeldiva maski tagant tuleb välja koletis...

Ta tõusis, et kontrollida, kas nad on endiselt üksi, ja kaalus siis võimalusi. Ta võis naise järve äärde kanda ja sinna visata, aga see olnuks lisaraskusega, mida naine endast kujutas, vaevaline teekond. Samuti oli auto liiga kaugel, et naine sinna tassida, ja võimalus, et teda seejuures märgataks, suurem. Ta oletas, et võib naise kuskile maha matta, aga ta polnud kaasa võtnud kaevamiseks vajalikke tööriistu.