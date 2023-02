KÕHE KRIMI ⟩ Vaimse häirega naise korterist leitakse lagunev surnukeha. Politsei ei tea, kes see on

Psühhoterapeut Frieda Klein arvas, et ei pea enam politseiga tegemist tegema, kuid taas koputab peainspektor Karlsson tema uksele. Veidra vaimse häire tõttu oma maailma lukustunud Michelle Doyce’i korterist leitakse meesterahva lagunev surnukeha. Politsei ei tea, kes see mees on, kuidas ta sinna sai või mis temaga juhtus, ning Michelle ei suuda neile küsimustele vastuseid anda.

Frieda avastab, et tapetu on silmapaistev pettur Robert Poole. Samas ei saa Frieda üle häirivast eelaimusest, et minevik pole temaga veel lõpetanud. Kas keegi tappis Poole’i, et teda juurdlusesse mässida? Ja kui nii, siis kas Frieda on järgmine ohver?

Avaldame raamatust katkendi.

***

Nicci French, «Tulevikuta teisipäev». Foto: Raamat

Maggie Brennan pooleldi kõndis, pooleldi jooksis Deptford Church Streetile. Samal ajal rääkis ta telefoniga, luges toimikut ja otsis telefoniraamatust aadressi. Oli nädala teine päev ja tema oma graafikust kaks päeva maas. Rääkimata toimikukuhjast, mille ta oli pärinud kolleegilt, kes viibis nüüd alalisel haiguspuhkusel.

«Ei,» ütles Maggie telefoni ja vaatas kella. «Üritan enne koosoleku lõppu seal olla.»