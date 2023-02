ELU DEMENTSE EMAGA ⟩ «Kui teda kutsusin, polnud tal aimu, kus ta on, kes ta on ning kes või mis olen mina»

Peene aperitiiviga õhtusöögi välja mõtlemine ajab mulle elu sisse. Ema istub, jalad oma Recamier’ sohvale tõstetud, ja kuulab raadiot. Õiendan köögis, katan lauda, teen nimekirju ja kuulan raadiot. Kui telekas on Delia Smith, on meie õhtu tehtud; «Väikse Dorritiga» ei ole me kuigi palju edasi jõudnud.

Heidan varakult voodisse ja loen, see on taevalik. Muidu on mul tunne, nagu oleksin rannale uhutud. Justkui oleks äkitselt üksikule saarele sattunud. Ilus ja tühja täis. Tundub, et pean endale hobi leidma. Midagi õppima. Prantsuse keel on nimekirjas esimene. Ma saan muidugi piibli ja Shakespeare’i kogutud teosed kaasa, kuid kergemas võtmes mõeldes tahaksin ka vallatute värsside kogumikku. Pikki lugusid. Riimidega. Kergem õppida ja hingele rõõmuks, kui ootad, millal Johnny Depp sind päästab või pantvangi võtab.

Need sellid, keda sunniti karistuseks popitegemise või üksteist leivakannikatega pildumise eest hirmpikki luuletusi pähe õppima, ei tea, kuidas neil vedas, enne kui nad saarele merehätta või pantvangi satuvad. Poleks paha, kui teaksin peast tervet laulu «Highwayman» teksti – tema «püksid istusid ainsagi kortsuta» ning ta «lasti maanteel maha nagu koer … ainult pitsipundar kõri peal». Mulle meeldib LUGU.

Vahest tellin Dunoonist Bookpointi raamatupoest Palgrave’i «Kuldse aarde».