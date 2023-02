3 raamatut taimehuvilistele, kes ei jõua kevadet ära oodata

« Sööme rohtu » - Liina Karron, Katrin Press

Kivistik selgitab, et see raamat selgitab lihtsalt lahti, kuidas valmistuda taimede korjamiseks, mil viisil on seda parim teha ning mida üldse korjata.

Eriti meeldib talle raamatu juures, et taimed ja retseptid on jagatud ära aastaaegade kaupa. Retsepte on tõesti igat laadi ja kindlasti annab inspiratsiooni kõigile, kes võib-olla ise ei oska ravimtaimi lauale tuua või sooviks lihtsalt põnevaid maitseelamusi katsetada. Samuti saab selgeks õppida taimeõlide ja - äädika tegemise, mis mõlemad aitavad taimeväge üle talve säilitada.

Retsept - südasuvine tomatisalat liivmerisinepiga

Küpseid tomateid

Peotäis liiv-merisinepit

Esimese pressi oliiviõli

Valge veini äädikas

Soola

Musta pipart

Ta on ka autoriga nõus, et pärast seda maitseelamust suhtub nii mõnigi taimede roogadesse lisamisse teisiti.

Kolm huvitavat mõtet raamatust:

Kui peaksin valima 3 kõige kallimat metsarohtu, oleks nõges kindlasti nende hulgas. Kivistik on autoriga täiesti nõus, aga ikka suhtutakse liiga tihti nõgesesse kui tüütusse umbrohtu.

Tilk sidrunimahla muudab nõgese rikkaliku maitse mahedamaks.

Kollakaid võeti suure C-vitamiini sisalduse tõttu omal ajal pikematele merereisidele kaasa, et skorbuuti tõrjuda.

« Meie maarohud » - Kristel Vilbaste

Raamatust leiab väikese uuringu levinumatest ravimtaimedest inimeste kodudes ning tuuakse välja ka nende kasulikud omadused.