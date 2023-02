Lugu nähtamatust naisest, keda keegi ei mäleta

Toby on nüüd kitarri kätte võtnud, ühele põlvele toetanud ja mängib kaasa endamisi pomisedes. See on hea, see on teistmoodi, see on midagi. Addie lõpetab mängu, tõuseb.

«Ma peaksin minema.»

Meloodia laguneb pillikeeltel, kui Toby pilgu tõstab. «Mida? Aga ma isegi ei tunne sind.»

«Täpselt,» sõnab Addie ja suundub magamistuppa, et oma riided kokku korjata.

«Aga ma tahan sind tundma õppida,» ütleb Toby, paneb kitarri käest ja kõnnib tema kannul läbi korteri ning see on hetk, mil miski sellest ei tundu õiglane, ainus hetk, kui Addie tunneb masenduslainet, mis ähvardab valla pääseda. Sest ta on kulutanud nädalaid, et Tobyt tundma õppida. Ja Toby on kulutanud tunde, et teda unustada. «Ära kiirusta.»

Addie vihkab seda osa.Ta poleks tohtinud viivitama jääda. Oleks pidanud kaduma nii silmist kui ka mälust, aga alati tuleb see näriv lootus, et ehk on seekord asjad teisiti, ehk seekord nad mäletavad.

Mina mäletan, lausub pimedus talle kõrva.

Addie raputab pead, tõrjub selle hääle eemale.

«Kuhu sul kiire on?» küsib Toby. «Luba mul sulle vähemalt hommikusööki valmistada.»