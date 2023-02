«Veebruar tuleks ära keelata. Ja teisipäevad»

Need kaks tutvusid pisut üle aasta tagasi. Sasha oli patsiendina Frieda jutule tulnud ja mäletas siiani nende ainsat nõustamissessiooni, kui rääkis sosinal ja terapeudi pidevale pilgule vastamata, et oli oma eelmise psühhoterapeudiga maganud. Too terapeut oli maganud temaga. See oli nagu pihilkäik. Sasha räpane saladus oli täitnud Frieda vaikse kabineti, ning punases tugitoolis pisut ette nõjatuv Frieda oli oma tähelepanuga tema hingevalu ja häbi ära võtnud. Pärast tundis Sasha, et on täiesti läbi, ent puhastunud. Alles hiljem sai ta teada, et pärast nende jutuajamist oli Frieda otsejoones marssinud restorani, kus Sasha eelmine terapeut oma abikaasaga lõunatas, ja talle vastu hambaid virutanud, külvates paanikat ning lõhkudes taldrikuid ja pokaale. Frieda lõpetas plaasterdatud käega politsei kinnipidamiskongis, kuid tou saanud terapeut keeldus süüdistust esitamast ja soovis restoranile tekitatud kahju ise kinni maksta. Et Sasha oli ametilt geneetik, tasus ta hiljem teene eest sellega, et tegi Frieda poolt politseijaoskonnast näpatud asitõendile DNA-analüüsi. Neist said sõbrad, kuigi taolist sõprust polnud Sasha varem kogenud. Frieda ei rääkinud tunnetest ega maininud enam oma endist kallimat Sandyt, kes oli Ameerikasse tööle läinud, ja ainuke kord, kui Sasha tema kohta küsis, väljendas Frieda kohutava viisakusega, et ei soovi seda arutada. Selle asemel jutustas Frieda mõnest arhitektuurinäitest või veidrast faktist, mille oli Londoni kohta välja tuhninud. Aeg-ajalt kutsus ta Sasha näitusele ning mõnikord helistas ja küsis, kas Sasha tahaks jalutama tulla. Sasha vastas alati jaatavalt. Ta oli nõus kohtingu ära jätma või töölt varem ära tulema, et Frieda sabas Londoni tänavatel lonkida. Sasha arust näitas Frieda sedasi tema vastu usaldust üles ja lootis, et kui ta sõbra uitamistel kaasas on, leevendab see ehk pisut tolle üksildust.