Mõrvamüsteerium, milles tapja võib end varjata arvatust palju lähemal

Säravad hommikud ja reipad jalutuskäigud – Cotswoldis on saabunud kevad. Kuid Ülem-Benbury õhkkond on pärast sealset kokkuhoidvat kogukonda vapustanud mõrvade seeriat läbinisti talvine.

Melissa Craig on maale kolimise järel külaellu sisse elanud. Ja kui siis üks küla eakatest asukatest ei jõua peole, läheb Melissa uurima, kas temaga on kõik korras. Avastus vapustab teda üdini – tema armas naaber on mõrvatud ja mõrtsukas on maalinud tapetud naise näole koletisliku naeratuse.