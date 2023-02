LUGEMISSOOVITUS ⟩ Mustrist muusuguste inimeste lood, mis on põnevad lugeda ka musterinimestele

Maailm on täis inimesi. On selliseid nagu mina või Sina. Need olemegi mina ja Sina. Teised on teistsugused. Kui need teised Sind huvitavad, siis võta ja loe seda raamatut. Kui ei huvita, pole vist üldse põhjust midagi lugeda. Vaevalt, et sel juhul ka minul ja Sinul millestki rääkida on. Ah jaa, Sa ju ei loegi seda teksti… Ning minagi kõigest kirjutan.

«Kalevi alt välja». Foto: Raamat

Aga ilmamaa tollest ei küsi, ilm tulvil imesid ja imetabasust. Mis kellele ja kes millele imelik näib, ei mõika alatasa oimata. On nagu on. Ja uudishimu ajab lugema looduslugu ja ajalugu ja täheteadust ja maateadust ja inimeseloomade sisimat seadust. «Kalevi alt välja» on raamat, mis annab mitmel moel aimu tost, mismoodi teistmoodi olla on olnud. Teades tagamaid, saab palju paremini aru, miks ja kuidas teistmoodi olemine tänagi teema ja tundlik on.

Keskmisest jõmmist erinevaid inimesi on mitmeid. On alati olnud. Teatavad erinevused on teatavatel aegadel kuritegelikeks kuulutet. Täna ei ole, ent viltu kiputakse vaatama ikka. Väiksemat ja nõrgemat on ju lihtne viltu vahtida. Koolipõlvest mäletame – olid sa siis punapea, prillipapa, paksuke või lihtsalt liiga tark, põhjuse leidis alati. Suured ja suguvõimelised inimesed ei ole sageli oluliselt arukamaks saanud – leiavad ikka noid, kelle olemine sihtmärgiks võtta. Terve ajalugu on täis nii elutervet võõrapelgust kui vastikut vihalemist.