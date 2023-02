Tallinna Keskraamatukogus algab kohtumistesari «Liikumine loeb»

Tallinna Keskraamatukogu korraldab koostöös Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga liikumisaasta tähistamiseks linnaelanikele kohtumisi sportlaste jt liikumise propageerijatega, kes on kirjutanud või kelle kohta on ilmunud raamatuid.

«Tuleb juttu minu elu kümnest kõige raskemast eneseületusest kodus ja piiri taga,» tutvustas õhtut kohtumissarja esimene külaline Kertu Jukkum. «Räägin, kuidas on liikumine muutnud mu elu ja miks ei taha ma sellest harjumusest mitte kunagi enam lahti saada.»

«Liikumine loeb» kohtumistele on oodatud kõik huvilised ja need on osalejatele tasuta. Ürituste lisainfo leiab veebilehelt keskraamatukogu.ee.