Lugu jõulud varastanud Grinchist saab uue järje

Populaarse raamatu autor Dr. Seuss avaldas algse loo nimega «How the Grinch Stole Christmas!» («Kuidas Grinch Jõulud Varastas!» - toim.) 1957. aastal ning üle maailma on müüdud miljoneid eksemplare. Dr. Seuss, kelle pärisnimi oli Theodor Seuss Geisel, suri küll 1991. aastal, kuid tema raamat on siiani paljude laste ja täiskasvanute suur lemmik. Populaarsust on lisanud teosele ka asjaolu, et raamatu põhjal on valminud kolm filmi.

Uus raamat on otsene järg varem ilmunud teosele ja see jõuab lugejateni septembris. Teos nimega «How the Grinch Lost Christmas!» («Kuidas Grinch Jõulud Kaotas!» - toim.) räägib peategelasest aasta pärast originaallugu ning on alles esimene laiendus legendaarsele loole. Raamatu kirjutavad ja illustreerivad kaks inimest, kes on ka varem Dr. Seussi raamatute loomises kaasa löönud.

Esimeses 1957. aastal avaldatud raamatus üritab roheline tegelane Grinch rikkuda väikese linnakese Whoville`i jõulud. Selle asemel, et pahandusega hakkama saada, õpib Grinch pühadeaja tõelise tähenduse kohta ning see paneb tema südame kolm korda suuremaks kasvama.

Autori pärandit haldava Susan Brandti sõnul kaaluti väga pikalt ja hoolikalt, kas armastatud lugu peaks üldse pikendama. Uus lugu ei põhine ühelgi Dr. Seussi enda kirjutisel, kuid räägib Grinchist, kes üritab meeleheitlikult tõestada, et tema süda on piisavalt suureks kasvanud, et jõule armastada.

Raamatut kirjutab Alastair Heim, kes on varem kirjutanud kaks Dr. Seussi teemalist teost. Pildid joonistab raamatusse Aristides Ruiz, kes illustreeris rohkem kui kahe aastakümne jooksul Seussi teose “Kass mütsis" versioone.