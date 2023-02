«Raha võib olla midagi sooja ja väga konkreetset – tuua inimestele kasu»

Raamat on praktiline tööriistakast kõigile, kes tahavad avastada maailma arveldusarvest ja hoiuraamatust kaugemal. Ja väärtuskompass: sest edukas on ainult see, kes lisaks rahalisele rikkusele hoiab silma peal ka oma moraalsel ja emotsionaalsel rikkusel.

Ma tahtsin välja pääseda, maailma näha. Ei tohtinud. Tavakodanikuna oli väga keeruline riigist lahkuda. Ei saanud broneerida ei lennupiletit ega kohta öises rongis, ei saanud autosse istuda ja välismaale automatkale minna. Sportlasena aga küll. Rahvusvahelistel turniiridel Budapestis, Tšehhimaal Olomoucis või Poolas Katowices vehklesin sportlastega kogu Euroopast. Mulle jäi kohe silma, millised ägedad jalatsid olid teistel! Ehtsad kolme triibuga originaal-Adidased. Mina olin neist ainult lugudest kuulnud või telekast näinud. Või unes. Ma pidin, pidin, pidin endale need tossud saama. Nähtavasti sain ma neil turniiridel aru: ilmselgelt on elus palju ilusaid asju, mida ma tahan endale saada. Aga selge oli mulle ka see, et juunioride klassi vehklejana Ida-Saksamaal ma neid endale ei saa.