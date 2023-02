Rahvalt tunnustuse saanud Ülar Allas: armastan seda, et kirjutamise käigus saan ise väga palju uusi teadmisi

Raamat «Eestimaa 50 parimat matkarada 2» on «Eestimaa 50 parima matkaraja» järg. Sellesse on koondatud järgmised 50 matkarada, mis ühel või teisel põhjusel eelmise raamatu valikust välja jäid. Need matkarajad pole ehk nii hästi tuntud kui eelmises kogumikus kirjeldatud, ega pruugi isegi kogenud matkahuvilistele esimeste hulgas pähe tulla. Aga samas pakuvad need palju avastamisrõõmu ja kirkaid looduselamusi, kui kõige menukamad rajad on juba läbitud ning hing ihkab uusi kogemusi. Raamatu autoriks on bioloogiadoktor Ülar Allas, kelle sulest on varem ilmunud reisiraamat «Seitsme imega ümber maailma» ja kodumaist loodust tutvustavad teosed «Eestimaa imed», «Eesti looduse rekordid» ja «Eestimaa 50 parimat matkarada». Ta kirjutab ka populaarteaduslikke artikleid, mis on võitnud mitmeid auhindu.