11 aastat tagasi avaldatud romaan sai alles nüüd ootamatul kombel kuulsaks

Vaid mõned nädalad tagasi postitas Richardsi tütar Marguerite Richards TikToki video, milles ta tutvustas maailmale oma isa ja tema kirjutatud raamatut. Mehe romaani müük oli täielikult seisma jäänud ning tütar lootis, et sotsiaalmeedia võib aidata tema isa vähemalt nii palju, et paar inimest tema raamatut ostaks.

Postitatud video sai aga nii kuulsaks, et seda poleks kirjaniku tütar suutnud uneski näha. Nüüdseks on videot vaadatud üle 47 miljoni korra ning üsna ruttu sai Lloyd Richardsi teos Amazoni bestselleriks.

Kui mehe käest küsiti, mis tunne on olla eduka romaani autor ja paljude lugejate suur lemmik, sõnas Richards, et see on väga võimas tunne. Mees rääkis, et on kõigile inimestele väga tänulik ning kõige rohkem tänab ta oma tütart, kes oma toetust niivõrd suurel viisil näitas.

Kirjaniku tütar ütles, et ta kasvas üles isa kirjutamist vaadates ning teab, kui palju aega isa oma kirjutistesse on pühendanud. Ta rääkis, et tema lapsepõlves oli üsna tavaline, et isa töötas terve päeva, tuli siis koju, sõi perega õhtust ja hakkas siis taas kirjutama.

Kui mehe romaan lõpuks avaldati, olid kõik pereliikmed väga põnevil ja uhked, kuid järgmise 11 aasta jooksul ostsid mehe teost vaid mõned inimesed. Siiski ei muutnud see mehe suhtumist ning positiivne kirjanik jätkas kirjutamist.