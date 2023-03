Pikale veninud pidu ja ära jäänud pulmad panid naiste sõpruse proovile

Anna ohkas ja hammustas huulde. Et kõikidest sõpradest just nemad! Ta oli ikka arvanud, et tema sõbrad on see aus vähemus, kes on nõus üle elama pulmade ärajätmisega kaasneva häbi ning külalistele teatamise luust ja lihast läbitungiva ebamugavuse, et mitte kogeda pulmadele järgnevat elu koos vale inimesega. Vähemalt selle eest tuleb tüdrukule, kellega ta oli tutvunud ülikooli esimesel nädalal, au anda, tunnistas Anna endale ja vinnas paberitest pungil dokumendikaustu täis käru järgmisest kivitrepist üles.