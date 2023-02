Raamat, mis räägib südantlõhestavalt õeks olemisest

Lo Denham on harjunud omapäi elama. Pärast vanemate hukkumist traagilises autoõnnetuses liitus tema õde Bea salapärase sektiga Ühtsuse projekt, ja jättis Lo iseenda hooleks. Tahtmata kaotada ainsat talle veel alles jäänud pereliiget, on Lo püüdnud viimased kuus aastat Beaga ühendust võtta, aga vastuseks on vaid eetrivaikus.

Kui Lo’le antakse ideaalne võimalus Bea isoleeritud elule ligi pääseda, arvab ta, et nad saavad viimaks ometi kokku. Aga raske on leida kedagi, kes ei taha, et teda leitaks, ning kui Lo tungib sügavamale projekti ja selle karismaatilise juhi saladustesse, hakkab ta mõistma, et kaalul on rohkem kui ainult tema suhted Beaga: ohus võib olla tema enese elu.

Courtney Summers «Projekt» Foto: Apollo

Lo leiab igal sammul rohkem küsimusi kui vastuseid ning see pöörab pea peale kõik, mida Lo arvas teadvat iseendast, oma õest ja maailmast. Ent üks ei muutu, ja see kannustab teda edasi: Beal on teda vaja, ja Lo teeb kõik, et teda päästa.

«Närve pingule tõmbav jäljeajamislugu, mis poeb naha vahele ja ajudesse... Summers on taas kirjutanud romaani, mis šokeerib ja annab kauaks mõtteainet,» kirjutab USA raamatukogude väljaanne Booklist.

Raamatuid arvustav veebiväljaanne Kirkus ütleb nii: «Loo ilu peitub selles, et see keskendub rõhututele, kaitsetutele ja siirastele ning on kirja pandud tohutu empaatiaga. Võimas, põnev ja südantlõhestav triller minapildist, õeks olemiseks ja omade hulka kuulumisest.»