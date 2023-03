Eesti Lastekirjanduse Keskuses saab näha illustraator Kadi Kurema isikunäitust

«Tsiteerides Indrek Koffi, raamatute «Kui ma oleksin vanaisa» ja «Kui ma oleksin vanaema» autorit, olevat elu otstes kõige paremad ja mõnusamad inimesed. Niisiis – lapsed ja vanavanemad. Ühtedel on hashtagid, stoorid ja tiktokid, teistel lugemisprillid ja heietused õunapuuaiast,» kommenteeris Kadi Kurema oma näituse ideed.

Kadi Kurema Koffi raamatute illustraatorina esindab elu teist otsa ja otsib kõige paremat vana. «Igaüks on mõnikord sattunud peale mõnele vanakraamihunnikule, mis vajaks sorteerimist. Klassipildid eelmisest sajandist, lugemispäevikud, kommipaberite kollektsioon, viledaks kulunud lauamängud – vanad head asjad, mis äratavad mängumälestuse ja tekitavad jõnksu südamesse. Raske on neid esemeid ära visata ja mälestustest need ei kaogi,» lisas Kurema.