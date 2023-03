J. K. Rowling väidab, et tema vägivaldne eksabikaasa takistas raamatute kirjutamist

Autor abiellus telereporterina töötava Arantesega 1992. aastal. Paar sai ka tütre, kellele pandi nimeks Jessica, kuid nende abielu kestis vaid aasta. Rowlingu sõnul oli kooselu mehega väga vägivaldne ja kontrolliv.

Uues taskuhäälingusaates «The Witch Trials of JK Rowling» («J. K. Rowlingu nõiaprotsessid» - toim.) väitis J. K. Rowling, et Arantes hoidis tema raamatu «Harry Potter ja tarkade kivi» käsikirja agressiivselt enda käes, et naine teda maha ei jätaks. Mees on ka varem intervjuudes tunnistanud, et on ühe korra naist vägivaldselt rünnanud ja andis talle kõva laksu.

57-aastane kirjanik rääkis, et iga kord kui ta koju tuli, otsis mees tema käekoti läbi. Naine sõnas, et tal polnud ka oma koduvõtit ning ta pidi pidevalt käituma nii, nagu ta ei jätaks meest mitte kunagi maha. Ta süüdistab oma eksmeest ka selles, et ühel hetkel võttis ta Harry Potteri esimese raamatu käsikirja endale ja peitis selle ära. Naise arvates oli see tema kiusamiseks, sest mees teadis kui palju teos kirjanikule tähendab.