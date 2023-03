Kirjanik Lauri Räpp soovitab raamatuid, mis innustavad inimesi ringi rändama

Ma sündisin raamatute keskele. Neid oli põrandast laeni nii kodus kui vanavanemate elamistes. Raamatukaante vahele peitunud maailmad paelusid mind juba väikesest peale ja teevad seda tänaseni. Olen alati olnud suur lugeja. Loen keskmiselt 130-140 raamatut aastas.

Kuna mu põhitöö on kirjutamine, võin öelda, et lugemine kuulub täna mu tööülesannete hulka. Sest mu töövahenditeks on sõnad. Sõnavara rikastamiseks ja uuendamiseks on vaja lugeda. Tänu armastusele raamatute vastu võin öelda, et olen õnnelik inimene, sest saan teha tööd, mida armastan.

Fredrik Backman, «Võitjad» Foto: Apollo

See, et loen palju, ei tähenda, et teen seda valimatult. Juhtub ikka, et mõni raamat ei kõneta mind ja jätan ta pooleli. Mõnikord tuleb ette ka diagonaalis lugemist. Kuigi loen palju ja kiiresti, on raamatuid, kuhu jään kinni. Viimane seesugune oli Fredrick Backmani triloogia kolmas raamat «Võitjad». Ma lihtsalt lugesin mõnd lühikest lauset või lõiku, kuhu oli mahutatud nii palju. Lugesin veel ja veel, mõtlesin ja imestasin, et kuidas ta seda teeb. Mahutada mõni oluline elutõde ühte lausesse või nappi lõiku. Nende kaante vahel oli minu jaoks olemas kõik hea, mida üks raamat saab pakkuda. Põnev ja kaasahaarav lugu täis ootamatuid pöördeid, värvikaid karaktereid ja olulisi elutarkusi, mis panevad mõtlema ja Backmani loodud maailmas rändama.