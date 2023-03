KAS NÕUSTUD? ⟩ Tiit Trofimov õpetab, millised mehed naistele meeldivad

Vaatamata sellele usub ta, et on võimalik luua teadlik paarisuhe, ent suhe töötab siis, kui mõlemad saavad oma soovidest ja vajadustest rääkides vabad ja ausad olla, kui teineteist kuulatakse avatud südamega. Kui süda on lahti, on teist palju lihtsam mõista. Ta annab nõu, millest koosneb teadlik paarisuhe, et Mars ja Veenus teineteisele lähemale tuua.