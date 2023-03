Prints Harry avaldas, et narkootikumid mängivad tema elus väga tähtsat rolli

Prints Harry võttis kuningas Charlesi taas pihtide vahele. Ta süüdistas traumades, mida täiskasvanuna kogeb, katkist kodu. See on esimene intervjuu pärast seda, kui kuningas Charles Sussexid ametlikult Frogmore Cottage’ist välja tõstis, nii et neil pole Suurbritannias enam ametlikku peatuspaika.