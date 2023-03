Pamela Sameli illustratsioonid esindavad Eestit Bologna lasteraamatumessil

Pamela Samel esitas konkursile illustratsioonid Liis Kiviranna raamatust «Toru» (2021), mis on kujutlusvõimet ja maailmahuvi ärgitav teos. See suunab last märkama ümbritsevat keskkonda ja ka ise selle kohta küsimusi esitama. Raamatust leiab vaimukaid pilte, millelt laps avastab palju tuttavat, aga ka nii mõndagi üllatuslikku. Raamatu idee võitis 2021. aastal ka Põlvepikuraamatu konkursil III koha. Samuti valiti «Toru» messinäitusele «The 2023 BRAW Amazing Bookshelf», kus on üleval 100st tööst koosnev valik professionaalidele avastamiseks. Lisaks valiti raamat rahvusvaheliste pildiraamatute kirjastajate veebiportaali dPictus 2023. aasta 100 väljapaistva pildiraamatu hulka.