Raamatublogija: ma ei kujuta ette, et keegi selle teose järgi oma reisiplaane hakkaks tegema

Eestis matkamisega seostub mul kohe Oandu-Ikla või siis näiteks Ranniku matkarada, ikka sajad kilomeetrid, telkimine ja lõkketoit, aga Rene Satsi ei ole seda tüüpi mees. Lugesin paar aastat tagasi läbi tema «Minu Iirimaa» ja oleksin pidanud seda kohe teadma. Ühesõnaga, matkaradade osa jäi lahjaks. Kõige veidram oli see, kuidas ta tutvustab radu, kuhu ise tegelikult ei jõuagi. Muhedad olustiku kirjeldused lõikab läbi justkui turismibrošüürist pärit reklaamtekst, milles tutvustatakse Eestis matkamise võimalusi. Ma ei kujuta ette, et keegi selle teose järgi oma reisiplaane hakkaks tegema, aga võib-olla on need infokillud kasuks, kui pole kodumaa nii risti-põiki läbi sõidetud nagu mul.