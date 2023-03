BERIA VANDENÕU ⟩ Kuidas Stalini kõige andekam õpilane oma õpetaja üle trumpas

Bolševistlikul valitseval eliidil oli atrofeerunud kõige elementaarsem kollegiaalse solidaarsuse tunne, et päästa oma üksikuid esindajaid – kasvõi lihtsalt selleks, et päästa iseennast. Seda kasutas Stalin ära enne sõda, teel ainuisikulisele türanniale, selle kasutamist jätkas Stalin ka pärast sõda, kuni tema kõige andekam õpilane – Beria – oma õpetaja üle trumpas.

Kui viimase stalinliku Poliitbüroo mõni liige suri või sureb loomulikku surma, siis tuleb tänada seda, kelle nad tapsid: Beriat. Et ei toimunud teist, ježovštšinast1 veel kohutavamat «Suurt puhastust», et sajad tuhanded inimesed pääsesid tšekistide kuulidest, miljonid aga koonduslaagritesse saatmisest, siis on riik nähtavasti ka selle eest tänu võlgu Beriale. See polnud tema eesmärk, ent see oli tema tahtmatu teene.