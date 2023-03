KÕHE DÜSTOOPIA ⟩ Milline näeks välja maailm, kui sellest kaoksid ühekorraga kõik mehed?

Perega matkama läinud Jane Pearson ärkab mäejalamil ja leiab, et tema abikaasa ja poeg on kadunud. Keset kaosesse ja leina langenud maailma asub Jane otsima ainsat inimest, kellelt oskab abi loota – Evangelyne Moreau on karismaatiline Ameerika Kommensalistliku Partei juht, kellel on jõuline visioon uuest maailmakorrast.

Sellal kui keerulise minevikuga Jane otsib kadunud lähedasi, hakkab kuju võtma radikaalselt teistsugune ühiskond, kus – vähemasti esmapilgul – on märksa turvalisem kui enne. Ja siis ilmub internetti «Mehed», kõhe videosari sellest, kuidas kummalised olendid karjatavad mehi mööda ebamaist maastikku. On see pettus või peitub «Meestes» tõesti võti, et kadunud inimesed tagasi tuua?

Sandra Newman sündis USA-s, kuid on elanud Saksamaal, Venemaal, Malaisias ja UK-s. Tema ametid on varieerunud akadeemilisest maailmast professionaalse mängurluseni. Ta on kirjutanud neli romaani, mälestusteraamatu ja kaks aimeraamatut ilukirjandusest. Newmani teosed on kandideerinud Folio preemiale, Baileyse Naiste kirjandusauhinnale ja ka Guardiani debüütkirjanduse auhinnale. Newman elab New Yorgis.

Sandra Newman, «Mehed». Foto: Raamat