ISEENDA TERAPEUT ⟩ Targad psühholoogianõksud, mida inimesed enda petmiseks kasutavad

oma ajalisest järjestusest (s.t oma elu loost) esimese kavandi kirjutamine; teine kavand: ümberkirjutamine; kolmas kavand: mis tunde see tekitas? oma loo jagamine kellegagi, kes hindab selle rikkalikkust.

Selline struktuur aitab sul keskenduda oma loo olulistele aspektidele ja loodetavasti muuta selle kogemuse sinu jaoks puhastavaks. Julgustan sind rääkima oma lugu uuel viisil, nii et sa saad hakata seda hindama ratsionaalselt väljastpoolt. Mõnikord võime me lugu jutustades keskenduda nii väga emotsioonidele, mitte aga loole endale, et me ei suuda astuda sammukest tagasi ega hinnata tasakaalukalt ja loogiliselt, mis on juhtunud. Samuti ei ole ebatavaline ennast täielikult lahti siduda oma loost või rääkida sellest nii, nagu oleks see juhtunud kellegi teisega.

Kord ravisin ma 21-aastast klienti, kes minu palve peale kirja panna oma loo ajaline järjestus tuli tagasi tühja lehega, öeldes, et ta ei suutnud oma elust meenutada midagi, mis oleks kirjapanemist väärt. Kuigi ma olin teadlik, et see ei vasta tõele, näitas tühi paberileht seda, et meil on teha palju tööd, ja see oli hea alguspunkt. Võimalus sisenemiseks. See tõepoolest näitas tühjuse- ja ühendamatuse tunnet, mida see inimene oma elule mõeldes tundis.