LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kui sa ei keskendu teistelt millegi saamisele, liiguvad raha ja edu ise sinuni

Edukad inimesed on eelkõige head inimesed

Kassin selgitab, et selle raamatu saamislugu räägib enda eest. Tegu oli ootamatu kingitusega inimeselt, kes ise elab selle raamatu «seaduste» järgi. Kui soovid saavutada edu, siis ükskõik millise miljardäriga rääkides tuleks välja, et edukate inimeste puhul on tegu ennekõike heade inimestega.

Kassin ütleb, et «Andmise jõud» maalib silme ette lihtsasti loetava, lühikese, aga tabava loo. Üllatavalt kiiresti läbi saanud raamat annab edasi esimese korraga hoomamatult sügavad mõtted. «Ootan juba põnevusega, et seda taas lugeda ning avastada loost uusi sügavamaid kihte,» ütleb ta.

Raamat räägib loo ambitsioonikast noormehest nimega Joe, kes ihkab edu. Joe on suurte unistustega aktiivne müügimees, kes tunneb sageli, et mida rohkem ta pingutab, seda kaugemale ta oma eesmärkidest liigub. Pärast üht järjekordset suure tehingu kaotust õnnestub tal kohtuda mõistatusliku ja legendaarse konsultandiga, kes tutvustab talle viit andmise seadust, mis on viinud nii teda ennast kui ka teisi nende seaduste järgijaid fenomenaalse eduni.

Need seadused tuginevad põhimõttele, et kui sead fookuse väärtuse loomisele selles, milles oled parim ning ei keskendu teistelt millegi saamisele, liiguvad raha ja edu ise sinuni.

Lisaks muutud sa aga inimeseks, keda ollakse alati valmis abistama ning kes on oodatud igasse seltskonda.

Viis enim kõnetanud mõtet raamatust: