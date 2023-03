Ilmub virtuaalse assistendi käsiraamat «Ma ei tea, aga ma uurin välja»

Liina Ostumaa on Eesti esimene virtuaalsete assistentide mentor ja koolitaja. Ta selgitab, et virtuaalne assistent on kaugtööna arvutis ja peamiselt virtuaalkanalites töötav ning suhtlev abiline teisel pool ekraani. Sekretar.ee ja CV Keskuse andmetel on oli virtuaalse assistendi ametikoht 2022. aasta 2. kvartalis kõige populaarsem ametikoht Eestis. Tema käsiraamat «Ma ei tea, aga ma uurin välja» aitab seda ametit kiirelt ja targalt alustada.