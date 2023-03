Susanna Veevo: kui Iraani majandus kukkus, käis ehmatus rahva seast üle nagu pommiplahvatus

Tänavale astudes aga nägin, et muutus oli tõepoolest toimunud. Linn oli täis lärmi, inimesed kogunesid gruppidesse uudiseid jagama, meeleolu oli paaniline. Tänasin õnne, et sattusin tol päeval olema Esfahānis, mis on Iraani suurematest linnadest üks konservatiivsemaid ning seetõttu ka rahulikumaid. Uudised valuutakursi suurest kukkumisest levisid minutitega üle terve riigi. Kui mujal olid inimesed veel šokis, siis pealinnas mõisteti kiiresti, kui suurt kadu see kogu kaubandussektori jaoks tähendas. Teheranis käisid juba suured kaupmeeste protestid ja mässud, mida politsei ajas vägivallaga laiali. Sealsamas kuulsas Grand Bazaari turukompleksis läks märulipolitseinikega nii suureks rüselemiseks, et protestijaid hakati hirmutamiseks tulistama. Need olid ärevad päevad.