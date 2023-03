«Mis juhtub raamatukogus, sellest mujal ei räägita»

Olgu tegu Yorki raamatumüüjate kokkuhoidva kogukonna või kogu riigi ühe klatširohkeima bussiliiniga, ei jäta Kitt ja Evie midagi läbi uurimata, et sissemurdmise põhjus välja selgitada. Siis aga leitakse laip ja panused tõusevad veelgi. Evie ja nüüd ka Kitti jaoks ei saaks juhtum enam isiklikumaks minna. Kas nad suudavad mõrvari õigel ajal tabada, et kõledast talvest saaks rõõmus ja särav jõuluaeg?

Kuigi juhtunu tundus ebareaalsena, olid armid tõestuseks, et kuue nädala eest oli mõrvar Evie tõepoolest röövinud. Arst oli soovitanud Eviele vastavaks otstarbeks mõeldud silikoonlehti, mis pidid aitama arme varjata, aga tema ei näinud küll, et need midagi muutnud oleks. Vastavad meikimisvahendid olid enamjaolt kenasti abiks, ent isegi nii nägi ta meelekohal ja lõuajoonel inetuid nahapaksendeid. Kõige selle tõttu ja ka sellepärast, et päevas juhtus ette päris mitu suisa avalikult vahtijat, oli Evie hakanud pimedust oma sõbraks pidama.