Poksija Sigrid Kapanen soovitab 3 raamatut, mis aitavad end vaimselt tugevaks treenida

«Raamatust õppetund oli minu jaoks, et vara ei tee õnnelikuks. Raha tuleb ja läheb, kuid inimesel on üks elu ja terve elu ühes kehas, ning kui sa ei hoolitse enda eest, siis tekivadki terviseprobleemid ning väsimus kõigest,» nendib Sigrid.

Raamatu on kirjutanud psühholoog, kes räägib oma mõtteviisi muutmisest. Ta toob hästi palju näiteid kinnistest mõtteviisiga inimestest ja avatud mõtteviisiga inimestest. Raamatust leiab erinevate olukordadega toimetulekutest, näiteks koolis, tööl, suhetes. Lisaks aitab inimestel, kes on töölised, õpilased, sportlased või keegi teine, et kuidas läbi mõtteviisi muutmise edasi areneda ja olla veel parem versioon endast

Sigrid ütleb, et see raamat on tal küll hetkel pooleli, kuid ta on juba palju välja lugenud, et on ise ka kinnise mõtteviisiga mingites olukordades ning harjutab tänu selle raamatule sellest välja tulemist.