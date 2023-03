Loomaliikidele pannakse kuulsuste nimesid, mis avaldavad nii austust kui ka autust

Küllap tuli Boerole üllatusena, et plaan töötas. Ta kirjutas Zappale, et plaanib tema järgi ühele liigile nime anda, ja sai vastuse Zappa naise Gaili käest, kes kirjeldas Franki reaktsiooni sellele teatele: «Ei ole midagi paremat kui see, et üks meduus saab minu järgi nime.» Kirjas sisaldus küllakutse Zappade koju – külaskäik osutus esimeseks paljude seast, kuna meeste vahel tekkis kauakestev sõprus. Zappa isegi pühendas oma kõige viimase, 1988. aasta Genova kontserdi Boerole ja laulis seal ühe loo temast. Kas kõik see muudab Boero teo kuidagi teaduse suhtes lugupidamatuks või seda labastavaks? Kas seeläbi said selgrootute zooloogia või taksonoomia kuidagi kannatada? Vaevalt küll. P. zappai vajas nime ja sai selle; Zappast jäi lisaks maha veel üks märk ja Boerol on lugu, mida jutustada. Pealegi ilmneb siit, arvestades Zappa reaktsiooni Boero plaanile, et isegi teadusest väljaspool seisvatel inimestel võib olla aimu, kui oluline on uute liikide avastamine, ja et nime andmine kellegi järgi on sellele inimesele suur au. See lugu pigem julgustab uute liikide avastamisega tegelema.