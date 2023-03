Rahvusraamatukogu emakeelepäev valgustab loovuse ja tehnoloogia väljendusvõimet

«14. märtsil toimuv emakeelepäeva konverents tuleb tähisega «Tunnete keel ja tehnoloogia». Juttu ei tule leekivast armastusest ega lõõmavatest tankidest, aja ja olude kiuste. Ikka inimeseks olemise viisidest ja võimalustest. Väljendusvõimest kogu tema ilus, võlus, valus ja vabaduses. Vabaduses, mida emakeel meile annab ja mida me temalt kuidagi ära võtta ei tohi. Loovus ja tema tehnikad on üdini läbi põimunud, me saame neid aegade lõpuni harutada ja arutada,» kõneles Eesti Rahvusraamatukogu kultuurinõunik ja emakeelepäeva päevajuht Karl Martin Sinijärv.