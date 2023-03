LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 5 raamatut, mis aitavad mudilastes tundetarkust kasvatada

Elu toob meile ette erinevaid sündmusi, millele on üsna loomulik ka erinevalt reageerida. Osad juhtumised teevad meid rõõmsaks, teised aga kurvastavad. Mõned seigad muudavad meid mõtlikuks, teised aga võivad hingepõhjani vihastada. Vahel võime ka tunda solvumist või igatsust. Täna heidamegi põgusa pilgu raamatutele, mis aitavad mudilastel oma tundeid paremini mõista ja nendega kenasti toime tulla.

Kristi Kangilaski, «Hea tunne». Foto: Raamat

Kristi Kangilaski

Kirjastus Koolibri

2022

Laur lebab voodis. Tema peas keerlevad paha tuju mõtted. Laurile ei meeldi magama minna, see on igav. Ta tahaks koera, kuid tal on allergia. Ta on vihane, kuna film, mis nad vaatasid, rääkis sõjast ja oli hiiglama kurb. Mul on paha tunne, kurdab ta emale.

Ema soovitab Lauril hea tuju mõtteid mõelda. Üle ühe mõtte korraga pähe ei mahu, ütleb ta. Laur proovib. Huvitav küll, millised need Lauri hea tuju mõtted on?

***

Sirly Oder, «Hea tuju, kus sa oled?». Foto: Raamat

Sirly Oder

Kirjastus Koolibri

2022

Nora emmel on paha tuju. Ta otsustab veidi pikutada, et hea tuju tagasi tuleks ja ta jälle Norale hea ema olla saaks. Norale ei meeldi see plaan üldse. Nüüd on ka temal paha tuju. Mis võiks küll Nora tuju taas heaks teha? Tüdruk proovib isale meeldivat koeraga jalutamist, tantsimist ja taimede istutamist. Seejärel ka emmele meeldivat joonistamist ja vannis käimist, kuid hea tunne ei taha ega taha tulla. Ehk peaks Nora proovima hoopis neid asju, mis talle endale meeldivad?

***

Lina Žutautė, «Kake Make ja kohutav ebaõiglus». Foto: Raamat

Lina Žutautė

Tõlkinud Tiina Kattel

Kirjastus Pegasus

2022