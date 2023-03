LIHAHIMU ⟩ See raamat vaimustab ja vihastab korraga

Täiega segapäine raamat. Ei mõistagi esimese hooga öelda, miks soovitan. Siin on justnagu kõike, mis ihulisest inimesest elava, erksa ja vaimlise looma teeb. See raamat vaimustab ja vihastab korraga, siin on sööki ja jooki ja head pannikooki ja hulk muid asju, mis inimeseks olemisega kaasas käivad. Surma ja seksi ja. Ja üleüldse. Eriti üleüldse.

Mnjah. Mõnes mõttes ei tohiks see teos mulle meeldida, ent ometi oli ta haarav. Mõnes teises mõttes peaks ta mulle meeldima – ja just siis tundus ta eemaletõukav. Võluv ja võrgutav ja samas punase kinga ninaga otse jalgevahesse naksahtav. Vähe on kirjanikke, kes söögi ja joogi suudavad kuidagi kunstiliseks vormistada (kodukamaral sai hiljuti Mehis Heinsaar hästi hakkama), palju enam on noid, kelle tekstides üldse ei sööda ega jooda. Ja no säändseid lugusid ei saa ju uskuda. Üldjuhul sööb ja joob inimene elu jooksul oluliselt sagedamini kui sureb või seksib. Ja kui raamatus on muudmoodi, siis kerkib kahtlus.