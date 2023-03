Ilmus jaapani kõikide jutustuste esiisa — lugu, mis sünnib igal jutustamisel uuesti

Kui vanamees seda nägi, ütles ta printsess Kaguyale: «Mu armas budasarnane tütar, kes sa oled ilmselgelt inimkujul meie hulka ilmunud ebamaine olend, mis õigust oli minul sinusugust neiut suureks kasvatada või sulle nüüd ülepea mingit nõu anda, aga kuula palun vana mehe sõnad ära.» – «Miks sa niimoodi räägid! Pole vaja mind mingiks ebatavaliseks olendiks pidada. Hoolimata oma päritolust pean ikkagi just sind oma isaks.» – «Seda on rõõm kuulda,» kostis vanamees. «Olen juba üle seitsmekümne aasta vana ja keegi ei tea, kas mul tuleb siitilmast lahkuda täna või homme, nii et pean sulle ühe asja selgeks tegema: siin maailmas on kombeks, et mehed abielluvad naistega ja naised meestega. Siis kasvab pere suuremaks. Mis mõtet oleks inim- elul kõige selleta?» Printsess oli üllatunud: «Miks ma peaksin midagi sellist tegema?» – «Sa oled inimese kuju võtnud küll ainult ajutiselt, aga praegu on sul ju naise keha,» ütles vanamees. «Kuniks mina veel surnud pole, võid sa üksi olla, aga mis saab edasi? Need mehed on kuid ja aastaid oma truudust tõestanud – kuula nad ära ja vali nende hulgast üks välja!» Printsess aga küsis: «Kuidas olla kindel, et ma ei pea hiljem oma valikut kahetsema? Kui keegi neist võtab mind naiseks, teadmata, et ma polegi nii ilus, kui ta kuulujuttude järgi usub, siis võib ta hiljem hakata truudust murdma. Olgu tegu nii vägeva mehega kui tahes, ma ei saa temaga abielluda enne, kui olen veendunud tema tunnete siiruses.» Vanamees oli päri: «Selle peale mõtlesin tegelikult isegi, aga kuidas selgitada välja, kes neist on vääriline sinu kaasaks saama? Kõik nad paistavad olevat jäägitult sulle pühendunud.» Kaguya vastas: «Ega ma nõuagi teab mis erakordseid tundeid enda vastu. Piisab natukesest. Kuna kõik viis kosilast paistavad oma kavatsustes ühtmoodi siirad olevat, tuleb mingil moel kindlaks teha, kelle armastus on teiste omast tugevam. Seepärast palungi endale tuua mõned erakordsed esemed, mis on kosilase tunnete tõestuseks. Kes ülesandega toime tuleb, sellega ma abiellungi. Anna neile palun minu otsusest teada, kui nad jälle siia tulevad.» – «See on hea plaan,» oli vanamees nõus.