Tartus avatakse Ukraina kunstniku Anna Ryazanova raamatuillustratsioonide näitus

Avamispäeva hommikul saab galeriis teha Mustika pildiga märke, kohtuda kunstnikuga ja soovi korral ka Anna Ryazanova illustreeritud raamatu koju kaasa osta. Kõik R galeriist ostetud raamatud on kunstniku autogrammiga.



Marge Pärnitsa lasteraamatu «Mustikas ja maruline jooks» jaoks valminud akvarellmaalid sündisid 2022. aasta kevadel ja suvel ning raamatu kujul ilmus lugu sama aasta lõpul. Aasta eest Harkivist Tartusse elama kolinud kunstniku jaoks oli Mustika loole piltide tegemine esimene lasteraamatu illustreerimise kogemus.



«Mustika lugudele illustratsioone tehes meenus mulle, kui väga ma akvarelli olen alati armastanud,» ütleb Anna Ryazanova näitusel olevate tööde kohta ja küllap paistab see armastus välja igast pildist.



Anna Ryazanova on sündinud, kasvanud ja õppinud Ukrainas. Ta on lõpetanud Harkivi riikliku disaini- ja kunstiakadeemia ning tema varasem põhitöö on olnud seotud erinevate seinamaalingute, freskode, sisekujunduse ja 3D visualiseerimisega.



Näitust saab galeriis vaadata kuni 6. maini. R galerii asub Tartu Aparaaditehase sisehoovi stuudiopoes Karud ja Pojad, mille aadressiks on Kastani 42. Galerii on avatud kolmapäevast reedeni kella 12 –18 ja laupäeviti kella 12 –16.