NÄDALA RAAMAT ⟩ Tark ajalooteos, mida eelistavad just noored lugejad

Kuku raadio selle nädala raamat on üks eriline ajalooteos, mida just noored on huviga lugenud nii eelmisel kui ka sellel sajandil. Ernst H. Gombrichi «Maailma lühiajalugu noorele lugejale» on täna ajalookirjanduse klassika, see on paeluv nagu romaan ja teabeküllane nagu entsüklopeedia. Raamatut tutvustab Timo Tarve.