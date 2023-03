Lugu sellest lapsest, kellega alati midagi juhtub

Tänapäev, Eesti. Katariina on see laps, kellega alati midagi juhtub. Ta tahaks väga olla tavaline ja klassikaaslastega sõbrustada, kuid mõtted saalivad peas ringi ning raske on pööraseid ideid mitte ellu viia. Väärikas pealinna koolis õpetajad tüdrukut ohjeldada ei suuda ja psühholoogid soovitavad rahulikumat keskkonda, niisiis alustab tüdruk neljandat klassi maal uues koolis. Muidugi satub Katariina ka seal sündmuste keskele. Kool asub vanas mõisahoones ja igas korralikus häärberis on oma kummitus. Tüdruk kohtub temaga keldris ja vaimolend usaldab talle segasevõitu ülesande.