ÜLEARUNE NAINE ⟩ «See, et ma magasin sõja ajal abikaasa asemel AK-47ga ei tee minust veel hullu»

Võib ju arvata, et palestiinlane otsustas mitte kasutada tualetti, kuna majas polnud vett. Et ta pidas väärituks kasutada loputamiseks sinise veega ämbrit – olin vette seganud tualetipuhastusvahendit. Aga mitte selles polnud asi; see oli pigem tavapärane. Iisraellased sittusid majadesse, kuhu nad sisse murdsid; palestiinlased sittusid; samamoodi liibanonlased, iraanlased, süürlased; kristlased, juudid, moslemid. See inimese rakkudesse loomisest saadik salvestunud tung leiab sõja ajal alati loomaliku väljenduse. See ütleb: ma olin siin, meeldib see sulle või ei. Olen kuulnud, et Hiinas ei panda lastele mähkmeid: nende pükstel on vertikaalne avaus, mis teeb kükitamise lihtsamaks. Sõduritele kuluksid ilmselt ka väljalaskepiluga püksid ära.

Keegi sittus mu koju. Ostsin Kalašnikovi.

Ootasin, et olud rahuneksid. Pärast seda juhtumit ei saanud ma kolm päeva magada ega läinud pommirahe tihenedes enam ka naabermaja keldrisse. Otsustasin, et pigem suren koos oma korteriga kui elan selleta. Hommikuhahetuses kükitasin akna taga ja jälgisin, kuidas poolautomaatidega teismelised surmapõlgurid prussakatena mööda tänavat siksakitasid. Kuuvalgus pruugitud püssikabadel. Plahvatuste hägu sügavsinist taevast kirjamas, nägin selle mõttetu vägivalla kohal uskumatusest plinkivaid tähti. Madalaks keeratud petrooleumilamp umises öö läbi nagu valge müra. Ootasin ja ootasin, seltsiks tiksuv kell, seierid pimeduses rohekalt helendamas. Istusin akna all, kõik toimetused tegemata. Kobakal diivanil veel kobakama televiisori kõrval istudes vaatasin, kuidas mu linn, mu nekropol, kõrbeb ja kokku variseb. Viiekümne kolme tuhande kahesaja seitsmekümne neljanda vaherahu hommikul (eelmine oli kestnud tervelt kolmkümmend sekundit, sellest eelmine ilmselt veelgi vähem – hea küll, hea küll, ma liialdan, aga 1977. aastaks, mil sõda oli kaks aastat kestnud, oli olnud juba kindlasti rohkem kui sada vaherahu) vahetasin oma öösärgi roosade dresside ja sandaalide vastu. Teisel pool tänavat härra Azari toidupoe ees, rohelise vildiga kaetud pulkjalgadel laua taga, mängisid deksedriinist ülesköetud surmapõlgurid pokkerit, tikud žetoonideks; see oli vaherahu päris lakmuspaber, pood siis, mitte pokkerimäng, kuna härra Azaril oli sõjaväejuhtide seas tihedaid sidemeid. Tema pood oli sõja tuulelipp. Kui poe mürkrohelised aknaluugid olid kinni, ei pistnud keegi nina kodust välja. Kui need olid lahti, oli piirkond väljaspool vahetut hädaohtu. Kui ma õigesti lugesin, oli metall-luukides viis kuuliauku. Härra Azari lehvitas, tahtes ilmselgelt jutustada, kuid ma vaid nookasin peaga tema suunas ja kiirustasin edasi. Sõitlesin endaga oma ebasõbralikkuse pärast, et ma ei püüdnud talle rohkem meele järele olla, kuna tema kasinates varudes leidus ikka toitu ja vett, mida ta jagas oma lemmikkundedega. Minust tema lemmikut nagunii ei saa. Tema lemmikud viisid talle kodust toitu, aga mina olin vilets kokk. Mul oli siiski õnne – Fortuuna valvas mu üle. Fadia oli ümbruskonna ülekaalukalt parim kokk ja toitis teda pidevalt. Sõja algusest saadik oli ta viisteist kilo juurde võtnud. Ma ei pruukinud olla Fadia lemmikinimene, kuid ma olin ta naaber ja üürnik (vanemate surma järel oli maja tema omandusse läinud). Paaril hommikul nädalas leidsin oma ukse tagant mõned veepudelid, vahel koti riisi, mõnikord kotikese värskete tomatitega või paar apelsini. Kui öösel oli olnud tavalisest hullemaid kokkupõrkeid, jättis ta ukse taha taldriku sama toiduga, mis ta härra Azarile viis. Ainsa ampsuga hakkasin usklikuks ja palvetasin, et ta võetaks paradiisi või jumala rüppe või ükskõik millisesse spaasse, kuhu ta soovib.