Selgusid aasta parimad kõrgkooliõpikud

Keeletoimetamise õpiku koostasid Reili Argus Tallinna Ülikoolist ning Katrin Kern ja Helika Mäekivi Tartu Ülikoolist. Õpiku kõrval ilmus ka mahukas harjutustik, mis võimaldab õppuril saadud teadmisi rakendada. Visuaalsete pädevuste digiõpiku autorid on Eleri Lõhmus (Tartu Ülikool), Kadri Ugur ja Urmas Loit. Õpik on interaktiivne ja sisaldab hulgaliselt teemasid illustreerivaid videonäiteid.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, eesti keele püsimise eelduseks on eestikeelne kirjavara ja eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostajad väärivad kahtlemata nii kõrget tunnustust kui ka tuge oma tegevuseks. «Emakeelne teaduslik mõte on sügavam ja kujundirohkem kui võõrkeeles kirjutatu. Eesti teadusasutused ja kõrgkoolid on ainus koht maailmas, kus arendada eesti teaduskeelt, milles siinne õpetlane saab täpselt, selgelt ja paindlikult uurimistulemusi esitada ja eriala õpetada. See on meie roll maailma kultuurilises elurikkuses,» ütles Lukas.

Žürii aseesimees, ministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik Sirli Zupping ütles, et auhinna pälvinud õpikud on praktilised ja võivad leida kasutust ka väljaspool kõrgkooliõpet. «Eelmine aasta oli kõrgkooliõpikute poolest viljakas ja seda oli näha ka konkursi rohketest kandidaatidest. Kõik auhinnale esitatud õpikud pakuvad tuge vajalikes õppevaldkondades ja nende koostajad on oma ala tipud.»

«Keeletoimetamise» õpiku autor Reili Argus tunneb rõõmu, et keeletoimetamist kui vahel märkamatut eriala on kõrgkooliõpiku kaudu tähele pandud. Tunnustust peab ta oluliseks, kuna kõrgkooliõpiku koostamine on suuresti missioonitöö, mida autorid teevad ajendatuna sellest, et aja- või asjakohane õppematerjal puudub. «Nad soovivad valdkonna arendamisse panustada, hoolimata sellest, et tegemist ei ole teaduskirjanduse kõrgetes kategooriates mõõdetava ja teadlasekarjääri edendava tööga,» sõnas Argus. «Kui sellist tööd märgatakse ja tunnustatakse, on see kõige suurem tasu.»

Õpiku «Visuaalsete pädevuste harjutusvara – digiõpik videotöös alustajatele» autori Eleri Lõhmuse meelest on eestikeelseid kõrgkooliõpikuid oluline luua selleks, et keel areneks ja saaksime kõigist valdkondadest ka kõrgkoolitasemel oma keeles rääkida. Ta avaldas tänu üliõpilastele, kes on õpikumaterjalidele tagasisidet andnud: «Ilma üliõpilaste panuseta olnuks selle õpiku valmimine peaaegu võimatu.»